Chasse au trésor À la recherche des poteries perdues Maison du Patrimoine Naturel Sadirac

Informations pratiques

Sadirac

Chasse au trésor À la recherche des poteries perdues

Maison du Patrimoine Naturel 23 Route de Créon Sadirac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-20 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-31

Plongez en 1685 à Sadirac avec une chasse au trésor familiale captivante, sur les traces des poteries perdues de Jacques Sarrazin, maître potier dont la cargaison est tombée dans la Pimpine lors d’un orage. Cette aventure ludique et historique invite les enfants, munis d’un livret de jeu et d’une feuille de décodage, à progresser d’indice en indice à la découverte du patrimoine local. Tout au long d’un parcours en pleine nature, ils explorent l’usage et l’histoire de poteries anciennes (lampes, pichets, mortiers, réchauds, cruches, mangeoires, arrosoirs, moules à pain de sucre). Pour accéder au trésor final et percer le mystère du maître potier, les équipes devront déchiffrer un code secret et répondre à un questionnaire de connaissances validant leurs découvertes. Une expérience enrichissante alliant mystère, esprit d’équipe et culture. .

Maison du Patrimoine Naturel 23 Route de Créon Sadirac 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 30 63 53 contact@kappao.fr

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English : Chasse au trésor À la recherche des poteries perdues

L’événement Chasse au trésor À la recherche des poteries perdues Sadirac a été mis à jour le 2026-07-16 par OT de l’Entre-deux-Mers