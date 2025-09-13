Chasse au trésor À la recherche des secrets du cacao ! Oasis des possibles NC Dumbéa

Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 3500 – 3500 – XPF

par personne de 14:30 à 16:30

Début : Samedi 2025-09-13 14:30:00

fin : 2025-09-13 16:30:00

Explorez les secrets du cacao avec vos enfants pour une expérience familiale gourmande et ludique !

Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com

English :

« Explore the secrets of cocoa with your children for a fun, gourmet family experience! »

German :

« Erforschen Sie mit Ihren Kindern die Geheimnisse des Kakaos für ein leckeres und spielerisches Familienerlebnis! »

Italiano :

« Esplorate i segreti del cacao con i vostri bambini per un’esperienza familiare divertente e gustosa!

Espanol :

« ¡Explore los secretos del cacao con sus hijos para vivir una experiencia familiar divertida y sabrosa!

