Chasse au trésor À la recherche des secrets du cacao ! Oasis des possibles NC Dumbéa
Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 3500 – 3500 – XPF
par personne de 14:30 à 16:30
Début : Samedi 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13 16:30:00
2025-09-13
Explorez les secrets du cacao avec vos enfants pour une expérience familiale gourmande et ludique !
Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com
English :
« Explore the secrets of cocoa with your children for a fun, gourmet family experience! »
German :
« Erforschen Sie mit Ihren Kindern die Geheimnisse des Kakaos für ein leckeres und spielerisches Familienerlebnis! »
Italiano :
« Esplorate i segreti del cacao con i vostri bambini per un’esperienza familiare divertente e gustosa!
Espanol :
« ¡Explore los secretos del cacao con sus hijos para vivir una experiencia familiar divertida y sabrosa!
L’événement Chasse au trésor À la recherche des secrets du cacao ! Dumbéa a été mis à jour le 2025-08-06 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie