Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao ! Oasis des possibles NC Dumbéa
Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao ! Oasis des possibles NC Dumbéa lundi 6 avril 2026.
Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao !
Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – – XPF
par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 09:30:00
fin : 2026-04-06 11:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Participez à une chasse au trésor familiale autour du cacao, avec énigmes ludiques, aventures pour petits et grands, surprises chocolatées bio et de nombreux cadeaux à gagner dans une ambiance conviviale et gourmande.
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Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com
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English :
Take part in a family cocoa treasure hunt, with fun puzzles, adventures for young and old, organic chocolate surprises and lots of prizes to be won in a friendly, gourmet atmosphere.
L’événement Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao ! Dumbéa a été mis à jour le 2026-03-21 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
Prochains événements à Dumbéa (Nouvelle-Calédonie)
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- DMBA Trail Dumbéa — 24 mai 2026