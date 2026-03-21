Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao ! Oasis des possibles NC Dumbéa

Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao !

Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – – XPF

par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 09:30:00

fin : 2026-04-06 11:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Participez à une chasse au trésor familiale autour du cacao, avec énigmes ludiques, aventures pour petits et grands, surprises chocolatées bio et de nombreux cadeaux à gagner dans une ambiance conviviale et gourmande.

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Oasis des possibles NC Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 77.69.22 oasisdespossiblesnc@gmail.com

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English :

Take part in a family cocoa treasure hunt, with fun puzzles, adventures for young and old, organic chocolate surprises and lots of prizes to be won in a friendly, gourmet atmosphere.

L’événement Chasse au trésor A la recherche des secrets du cacao ! Dumbéa a été mis à jour le 2026-03-21 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie