Chasse au trésor A la recherche du saumon caché Maison de l’estuaire Plourivo

Chasse au trésor A la recherche du saumon caché

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-17 10:00:00

fin : 2026-02-17 12:00:00

2026-02-17

Une véritable chasse au trésor géante ! À l’aide d’une carte et d’une feuille de route, les participants devront résoudre des énigmes autour de ce poisson menacé et emblématique de nos rivières pour avoir la chance de retrouver le trésor. .

Maison de l’estuaire Lieu-dit Traou Nez Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

