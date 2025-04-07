Chasse au trésor « à la sau » au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage

Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

par équipe de 2 à 5 personnes

Début : Lundi 2025-04-07

fin : 2025-11-02

2025-04-07 2025-05-29 2025-07-07 2025-10-20

Une grande chasse au trésor à réaliser en famille pour découvrir l’activité salicole et le site du Port des Salines en s’amusant sur réservation.

English :

A great family treasure hunt to discover the Port des Salines site and the salt industry booking required.

German :

Eine große Schatzsuche für die ganze Familie, bei der Sie spielerisch die Salzgewinnung und den Standort Port des Salines entdecken können mit Reservierung.

Italiano :

Una grande caccia al tesoro per tutta la famiglia per scoprire la produzione del sale e il sito di Port des Salines su prenotazione.

Espanol :

Una gran búsqueda del tesoro para toda la familia, para descubrir la producción de sal y el Port des Salines.

L’événement Chasse au trésor « à la sau » au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-02-20 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime