Chasse au trésor « à la sau » au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage
Chasse au trésor « à la sau » au Port des Salines Ecomusée du Port des Salines Le Grand-Village-Plage lundi 7 avril 2025.
Chasse au trésor « à la sau » au Port des Salines
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
par équipe de 2 à 5 personnes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-04-07
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-04-07 2025-05-29 2025-07-07 2025-10-20
Une grande chasse au trésor à réaliser en famille pour découvrir l’activité salicole et le site du Port des Salines en s’amusant sur réservation.
.
Ecomusée du Port des Salines 34 C rue des anciennes salines Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 82 28 le.port.des.salines@cdc-oleron.fr
English :
A great family treasure hunt to discover the Port des Salines site and the salt industry booking required.
German :
Eine große Schatzsuche für die ganze Familie, bei der Sie spielerisch die Salzgewinnung und den Standort Port des Salines entdecken können mit Reservierung.
Italiano :
Una grande caccia al tesoro per tutta la famiglia per scoprire la produzione del sale e il sito di Port des Salines su prenotazione.
Espanol :
Una gran búsqueda del tesoro para toda la familia, para descubrir la producción de sal y el Port des Salines.
L’événement Chasse au trésor « à la sau » au Port des Salines Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2025-02-20 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime