Chasse au trésor à l’Abbaye Place de l’abbaye Tournus
Chasse au trésor à l’Abbaye Place de l’abbaye Tournus jeudi 9 avril 2026.
Chasse au trésor à l’Abbaye
Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 11:00:00
fin : 2026-04-09 12:00:00
Date(s) :
2026-04-09 2026-04-17
La légende raconte qu’un célèbre sculpteur tournusien aurait caché son trésor dans l’abbaye… Une visite ponctuée d’énigmes et de jeux, percez le mystère en famille ! .
Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com
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English : Chasse au trésor à l’Abbaye
L’événement Chasse au trésor à l’Abbaye Tournus a été mis à jour le 2026-03-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II