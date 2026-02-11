Chasse au trésor à l’Abbaye Place de l’abbaye Tournus

Chasse au trésor à l’Abbaye

Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 11:00:00

fin : 2026-04-09 12:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-17

La légende raconte qu’un célèbre sculpteur tournusien aurait caché son trésor dans l’abbaye… Une visite ponctuée d’énigmes et de jeux, percez le mystère en famille ! .

Place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 contact@tournus-tourisme.com

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English : Chasse au trésor à l’Abbaye

L’événement Chasse au trésor à l’Abbaye Tournus a été mis à jour le 2026-03-17 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II