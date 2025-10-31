Chasse au trésor à l’Hôtel BLeu Carry-le-Rouet

vendredi 31 octobre 2025.

Chasse au trésor à l’Hôtel BLeu

Vendredi 31 octobre 2025 de 14h à 18h. Montée des Moulins Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Les esprits de la mer se sont échappés des abysses pour hanter les couloirs de l’Hôtel Bleu… Oserez-vous venir les affronter ?Familles

AU PROGRAMME

Chasse au trésor hantée — Partez sur les traces des marins fantômes et résolvez leurs énigmes pour libérer le secret caché au fond des océans…

Distribution de bonbons empoisonnés — Les plus courageux seront récompensés par des friandises ensorcelées !

Goûter diaboliquement gourmand — Petits monstres et grands aventuriers pourront reprendre des forces autour d’un festin sucré…

Saurez-vous déjouer les pièges et percer le secret des marins fantômes ? .

Montée des Moulins Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 51 68 00 00

English :

The spirits of the sea have escaped from the abyss to haunt the corridors of Hotel Bleu? Dare you come and face them?

German :

Die Geister des Meeres sind aus den Tiefen des Meeres entflohen, um in den Fluren des Hotel Bleu zu spuken Wirst du es wagen, dich ihnen zu stellen?

Italiano :

Gli spiriti del mare sono fuggiti dagli abissi per infestare i corridoi dell’Hôtel Bleu? Avete il coraggio di affrontarli?

Espanol :

¿Los espíritus del mar han escapado del abismo para rondar los pasillos del Hôtel Bleu? ¿Se atreve a enfrentarse a ellos?

