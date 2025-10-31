Chasse au trésor à l’Hôtel BLeu Carry-le-Rouet
Chasse au trésor à l’Hôtel BLeu Carry-le-Rouet vendredi 31 octobre 2025.
Chasse au trésor à l’Hôtel BLeu
Vendredi 31 octobre 2025 de 14h à 18h. Montée des Moulins Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône
Les esprits de la mer se sont échappés des abysses pour hanter les couloirs de l’Hôtel Bleu… Oserez-vous venir les affronter ?Familles
AU PROGRAMME
Chasse au trésor hantée — Partez sur les traces des marins fantômes et résolvez leurs énigmes pour libérer le secret caché au fond des océans…
Distribution de bonbons empoisonnés — Les plus courageux seront récompensés par des friandises ensorcelées !
Goûter diaboliquement gourmand — Petits monstres et grands aventuriers pourront reprendre des forces autour d’un festin sucré…
Saurez-vous déjouer les pièges et percer le secret des marins fantômes ? .
Montée des Moulins Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 51 68 00 00
English :
The spirits of the sea have escaped from the abyss to haunt the corridors of Hotel Bleu? Dare you come and face them?
German :
Die Geister des Meeres sind aus den Tiefen des Meeres entflohen, um in den Fluren des Hotel Bleu zu spuken Wirst du es wagen, dich ihnen zu stellen?
Italiano :
Gli spiriti del mare sono fuggiti dagli abissi per infestare i corridoi dell’Hôtel Bleu? Avete il coraggio di affrontarli?
Espanol :
¿Los espíritus del mar han escapado del abismo para rondar los pasillos del Hôtel Bleu? ¿Se atreve a enfrentarse a ellos?
