Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin 1 juillet 2025 09:30

Lot-et-Garonne

Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 09:30:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

Date(s) :

2025-07-01

La chasse au trésor est organisée par l’Office de Tourisme Coeur de Bastides.

Elle est proposée en français et en anglais, du lundi au dimanche, du mardi 1er juillet au dimanche 31 août 2025, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 16h00 (dernier départ).

Durée autour d’une heure.

Oyez, oyez, braves gens ! Ici Edouard 1er: la collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …

La chasse au trésor est organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

Elle est proposée en français et en anglais, du lundi au dimanche, du mardi 1er juillet au dimanche 31 août 2025, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h à 16h (dernier départ).

Durée autour d’une heure.

Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure!

Les enfants participants doivent être accompagnés et encadrés par au moins un adulte responsable. .

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

English :

The treasure hunt is organized by the Coeur de Bastides Tourist Office.

It is offered in French and English, Monday to Sunday, from Tuesday, July 1 to Sunday, August 31, 2025, from 9.30am to 11.30am (last departure) and from 2pm to 4pm (last departure).

Duration: around one hour.

German : Chasse au trésor à Monflanquin

Selbstständige Jagd im Dorf, empfohlen ab 7 Jahren.

Heft im Tourismusbüro abholen. Bringen Sie Ihren Stift mit.

Ohne Reservierung oder Anmeldung.

Italiano :

La caccia al tesoro è organizzata dall’Ufficio del Turismo di Coeur de Bastides.

È proposta in francese e inglese, dal lunedì alla domenica, da martedì 1° luglio a domenica 31 agosto 2025, dalle 9.30 alle 11.30 (ultima partenza) e dalle 14.00 alle 16.00 (ultima partenza).

Durata: circa un’ora.

Espanol : Chasse au trésor à Monflanquin

Caza autoguiada en el pueblo, recomendada para niños mayores de 7 años.

Folleto que debe recogerse en la Oficina de Turismo. Traiga su bolígrafo.

No es necesario reservar ni inscribirse.

L’événement Chasse au trésor à Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2025-06-21 par OT Coeur de Bastides