Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin

Chasse au trésor à Monflanquin

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29

La chasse au trésor est organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

Elle est proposée en français et en anglais, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre, à l’occasion de la fête de Saint André de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h à 16h (dernier départ).

Durée autour d’une heure.

Oyez, oyez, braves gens ! Ici Edouard 1er: la collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …

La chasse au trésor est organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

Elle est proposée en français et en anglais, le samedi 29 et le dimanche 30 novembre, à l’occasion de la fête de Saint André de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h à 16h (dernier départ).

Durée autour d’une heure.

Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure!

Les enfants participants doivent être accompagnés et encadrés par au moins un adulte responsable. .

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

English : Chasse au trésor à Monflanquin

The treasure hunt is organized by the Office de Tourisme C?ur de Bastides.

It is offered in French and English, on Saturday November 29 and Sunday November 30, on the occasion of Saint André’s feast day, from 9.30am to 11.30am (last departure) and from 2pm to 4pm (last departure).

Duration: around one hour.

German : Chasse au trésor à Monflanquin

Die Schatzsuche wird vom Office de Tourisme C?ur de Bastides organisiert.

Sie wird am Samstag, den 29. und Sonntag, den 30. November anlässlich des Festes des Heiligen Andreas von 9.30 bis 11.30 Uhr (letzter Start) und von 14 bis 16 Uhr (letzter Start) in französischer und englischer Sprache angeboten.

Dauer: rund eine Stunde.

Italiano :

La caccia al tesoro è organizzata dall’Ufficio del Turismo di C?ur de Bastides.

È proposta in francese e in inglese sabato 29 e domenica 30 novembre, in occasione della festa di Sant’André, dalle 9.30 alle 11.30 (ultima partenza) e dalle 14.00 alle 16.00 (ultima partenza).

Durata: circa un’ora.

Espanol : Chasse au trésor à Monflanquin

La búsqueda del tesoro está organizada por la Oficina de Turismo de Cœur de Bastides.

Se propone en francés e inglés el sábado 29 y el domingo 30 de noviembre, con motivo de la fiesta de San Andrés, de 9.30 a 11.30 h (última salida) y de 14 a 16 h (última salida).

Duración: alrededor de una hora.

L’événement Chasse au trésor à Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Coeur de Bastides