Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin

Chasse au trésor à Monflanquin

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

La chasse au trésor est organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Bastides.

Elle est proposée en français et en anglais, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h à 16h (dernier départ).

Durée autour d’une heure.

Oyez, oyez, braves gens ! Ici Edouard 1er la collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …

Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure!

Les enfants participants doivent être accompagnés et encadrés par au moins un adulte responsable. .

English : Chasse au trésor à Monflanquin

The treasure hunt is organized by the Office de Tourisme C?ur de Bastides.

It is offered in French and English, from 9.30am to 11.30am (last departure) and from 2pm to 4pm (last departure).

Duration: around one hour.

