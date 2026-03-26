Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin

Chasse au trésor à Monflanquin

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-04

La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Coeur de Bastides.

Durant les vacances de Pâques du mercredi au samedi, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 16h00 (dernier départ).

Au minimum un adulte responsable doit accompagner et encadrer les enfants participant

Oyez, oyez, braves gens ! Ici Edouard 1er: la collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez-nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …

La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Coeur de Bastides.

Durant les vacances de Pâques du mercredi au samedi, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 16h00 (dernier départ).

Au minimum un adulte responsable doit accompagner et encadrer les enfants participants.

Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure! .

Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

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English : Chasse au trésor à Monflanquin

The treasure hunt is created and organized by the Coeur de Bastides Tourist Office.

During the Easter vacations: Wednesday to Saturday, 9:30am to 11:30am (last departure) and 2:00pm to 4:00pm (last departure).

At least one responsible adult must accompany and supervise participating children

L’événement Chasse au trésor à Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Bastides