Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin
Chasse au trésor à Monflanquin Office de Tourisme Coeur de Bastides Monflanquin samedi 4 avril 2026.
Chasse au trésor à Monflanquin
Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-04
La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Coeur de Bastides.
Durant les vacances de Pâques du mercredi au samedi, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 16h00 (dernier départ).
Au minimum un adulte responsable doit accompagner et encadrer les enfants participant
Oyez, oyez, braves gens ! Ici Edouard 1er: la collecte de Monflanquin a été dérobée ! Ce coffre contient l’ensemble des taxes collectées auprès des habitants de la bastide. Aidez-nous à retrouver le coupable et votre bravoure sera récompensée. A l’aide d’une mystérieuse lettre et de plusieurs cartes, retracez le parcours du voleur afin de le démasquer ! Votre instinct et votre logique seront vos meilleurs alliés …
La chasse au trésor est créée et organisée par l’Office de Tourisme Coeur de Bastides.
Durant les vacances de Pâques du mercredi au samedi, de 9h30 à 11h30 (dernier départ) et de 14h00 à 16h00 (dernier départ).
Au minimum un adulte responsable doit accompagner et encadrer les enfants participants.
Merci de prévoir un stylo et de vous présenter à l’heure! .
Office de Tourisme Coeur de Bastides 7 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19
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English : Chasse au trésor à Monflanquin
The treasure hunt is created and organized by the Coeur de Bastides Tourist Office.
During the Easter vacations: Wednesday to Saturday, 9:30am to 11:30am (last departure) and 2:00pm to 4:00pm (last departure).
At least one responsible adult must accompany and supervise participating children
L’événement Chasse au trésor à Monflanquin Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Bastides
Prochains événements à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Atelier Rock’n’Soupe Place Balségur Monflanquin — 26 mars 2026
- Soirée Georges Brassens Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin — 27 mars 2026
- Atelier Création de Signalétiques Place Balségur Monflanquin — 28 mars 2026
- Atelier d’épanouissement personnel Espace Ginko Monflanquin — 29 mars 2026
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