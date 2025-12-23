Chasse au Trésor à Pâques, Bois-Guilbert

Chasse au Trésor à Pâques

1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime

Début : Samedi Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-06 13:00:00

2026-04-04

Le Jardin des sculptures invite la gourmandise en vous proposant une Chasse au Trésor en famille à Pâques !

Participez, les samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril de 10h à 13h et de 14h à 18h, à cette chasse en collaboration avec la MAISON VATELIER.

Découvrez le site et ses œuvres de façon ludique en famille, à la recherche d’indices pour trouver ce Trésor chocolaté.

Prix d’entrée au Jardin + 5€ par enfant ou par personne désirant un livret illustré et un Trésor chocolaté de la Maison Vatelier. Réservation obligatoire sur la Billetterie en ligne. .

