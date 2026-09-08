Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Gâtines

Chasse au trésor à Saint-Laurent-en-Gâtines : les petits explorateurs du patrimoine

Avenue de la Grand Maison Saint-Laurent-en-Gâtines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-22 14:30:00

fin : 2027-04-22 15:15:00

Date(s) :

2027-04-22

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Avenue de la Grand Maison Saint-Laurent-en-Gâtines 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

L’événement Chasse au trésor à Saint-Laurent-en-Gâtines : les petits explorateurs du patrimoine Saint-Laurent-en-Gâtines a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37