Chasse au trésor à Saint-Laurent-en-Gâtines : les petits explorateurs du patrimoine Saint-Laurent-en-Gâtines
jeudi 22 avril 2027 · Saint-Laurent-en-Gâtines
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Gâtines
Chasse au trésor à Saint-Laurent-en-Gâtines : les petits explorateurs du patrimoine
Avenue de la Grand Maison Saint-Laurent-en-Gâtines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-22 14:30:00
fin : 2027-04-22 15:15:00
Date(s) :
2027-04-22
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Avenue de la Grand Maison Saint-Laurent-en-Gâtines 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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L’événement Chasse au trésor à Saint-Laurent-en-Gâtines : les petits explorateurs du patrimoine Saint-Laurent-en-Gâtines a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37