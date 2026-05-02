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Chasse au trésor à Vernou-sur-Brenne : Les petits explorateurs du patrimoine Vernou-sur-Brenne

lundi 26 octobre 2026 · Vernou-sur-Brenne

Chasse au trésor à Vernou-sur-Brenne : Les petits explorateurs du patrimoine Vernou-sur-Brenne

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
lundi 26 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place du Centenaire
Ville
37210 Vernou-sur-Brenne
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Vernou-sur-Brenne

Chasse au trésor à Vernou-sur-Brenne : Les petits explorateurs du patrimoine

Place du Centenaire Vernou-sur-Brenne Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-26 14:30:00
fin : 2026-10-26 15:15:00

Date(s) :
2026-10-26

Vivez le patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine. CHASSE AU TRÉSOR : LES PETITS EXPLORATEURS DU PATRIMOINE à Vernou.
CHASSE AU TRÉSOR : LES PETITS EXPLORATEURS DU PATRIMOINE à Vernou-sur-Brenne.
Ouvre bien les yeux à la recherche d’indices qui te permettront d’ouvrir le coffre au trésor… Jeu en autonomie pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Rdv devant l’église
Départ possible entre 14h30 et 15h15, retour à 16h au plus tard
Durée : 45 min environ
Cette action vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine.
La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée.   .

Place du Centenaire Vernou-sur-Brenne 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

Experience the region’s heritage with the Loire-Touraine « Land of Art and History. » TREASURE HUNT: LITTLE HERITAGE EXPLORERS %E0 Vernou.

L’événement Chasse au trésor à Vernou-sur-Brenne : Les petits explorateurs du patrimoine Vernou-sur-Brenne a été mis à jour le 2026-09-10 par ADT 37

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