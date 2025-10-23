Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Parc André Lenormand Dives-sur-Mer

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor !

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits. À la fin, une surprise est à découvrir ! Tarif famille pour 2 adultes et 2 enfants.

De 3 à 6 ans (adulte accompagnateur).

Inscription obligatoire. .

Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme (Dives-sur-Mer) Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 16 71 40 26 info@lesvisitesdo.com

English : Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Agathe, 5, and her grandma are exploring Normandy. Today, they’re off to Dives-sur-Mer. Grandma has prepared a little treasure hunt!

German : Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Die fünfjährige Agathe und ihre Oma erkunden die Normandie. Heute fahren sie nach Dives-sur-Mer. Oma hat eine kleine Schatzsuche vorbereitet!

Italiano :

Agathe, 5 anni, e sua nonna stanno esplorando la Normandia. Oggi vanno a Dives-sur-Mer. La nonna ha preparato una piccola caccia al tesoro!

Espanol :

Agathe, de 5 años, y su abuela exploran Normandía. Hoy van a Dives-sur-Mer. La abuela ha preparado una pequeña búsqueda del tesoro

