Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer Parc André Lenormand Dives-sur-Mer

Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme (Dives-sur-Mer) Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 10:30:00

fin : 2026-10-22 11:30:00

Date(s) :

2026-10-22

Agathe, 5 ans, et sa mamie explorent la Normandie. Aujourd’hui, elles vont à Dives-sur-Mer. Mamie a préparé une petite chasse au trésor ! Il s’agit de bien suivre le parcours et de s’arrêter aux bons endroits. À la fin, une surprise est à découvrir ! Tarif famille pour 2 adultes et 2 enfants.

De 3 à 6 ans (adulte accompagnateur).

Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/casse-tete-normand/evenements/agathe-et-mamie-a-la-conquete-de-dives-sur-mer-22-10 .

Parc André Lenormand Départ de l’office de tourisme (Dives-sur-Mer) Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 16 71 40 26 info@cassetetenormand.fr

English : Les Étonnants Patrimoines Chasse au trésor Agathe et mamie à la conquête de Dives-sur-Mer

Agathe, aged 5, and her gran are exploring Normandy. Today, they’re off to Dives-sur-Mer. Granny has prepared a little treasure hunt!

