Chasse au trésor APE La Sablière Ronce-les-Bains La Tremblade
Chasse au trésor APE La Sablière Ronce-les-Bains La Tremblade dimanche 29 mars 2026.
Chasse au trésor APE La Sablière
Ronce-les-Bains Kiosque Place des Eiders La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Chasse au trésor à la conquête de Notre Dame de Buze
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Ronce-les-Bains Kiosque Place des Eiders La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine apelasabliere@gmail.com
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English :
Treasure hunt: conquering Notre Dame de Buze
L’événement Chasse au trésor APE La Sablière La Tremblade a été mis à jour le 2026-03-17 par Mairie de La Tremblade