UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Civaux

Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu » Civaux

mercredi 28 octobre 2026 · Civaux

Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu » Civaux

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
30 Place de Gomelange
Ville
86320 Civaux
Département
Vienne
Tarif
2 2 2 Tarif de base - plein tarif

Civaux

Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu »

30 Place de Gomelange Civaux Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00

Date(s) :
2026-10-28

Arthur est ravi : pour son anniversaire, il a reçu un ticket pour aller voir un spectacle de Guignol au musée. Mais catastrophe… Son frère Lucas, jaloux de ne pas avoir été invité, a déchiré le ticket en 10 morceaux et les a cachés un peu partout dans le musée !
Partez l’aventure dans les salles du musée et dans le bourg. Le but, retrouver les 10 morceaux du ticket perdu. Pour y arriver, il faudra résoudre des énigmes, réaliser des activités manuelles et créatives et suivre les indices tout au long du parcours.
C’est une expérience à vivre en famille, où petits et grands cherchent et réfléchissent ensemble. Une façon ludique de découvrir le musée tout en aidant Arthur à retrouver son ticket !
Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription – 2 euros par famille – 05.49.48.34.61 – musee.civaux@orange.fr   .

30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61  musee.civaux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Civaux (Vienne)