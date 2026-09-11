Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu » Civaux
mercredi 28 octobre 2026 · Civaux
Informations pratiques
Civaux
Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu »
30 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 14:30:00
fin : 2026-10-28 16:30:00
Date(s) :
2026-10-28
Arthur est ravi : pour son anniversaire, il a reçu un ticket pour aller voir un spectacle de Guignol au musée. Mais catastrophe… Son frère Lucas, jaloux de ne pas avoir été invité, a déchiré le ticket en 10 morceaux et les a cachés un peu partout dans le musée !
Partez l’aventure dans les salles du musée et dans le bourg. Le but, retrouver les 10 morceaux du ticket perdu. Pour y arriver, il faudra résoudre des énigmes, réaliser des activités manuelles et créatives et suivre les indices tout au long du parcours.
C’est une expérience à vivre en famille, où petits et grands cherchent et réfléchissent ensemble. Une façon ludique de découvrir le musée tout en aidant Arthur à retrouver son ticket !
Activité familiale (de 5 à 95 ans), sur inscription – 2 euros par famille – 05.49.48.34.61 – musee.civaux@orange.fr .
30 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 34 61 musee.civaux@orange.fr
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English :
L’événement Chasse au trésor « Arthur et le ticket perdu » Civaux a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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