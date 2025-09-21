Chasse au trésor artistique « L’ombre de l’architecte » Médiathèque Jacques Ellul Pessac

Chasse au trésor artistique « L’ombre de l’architecte » Dimanche 21 septembre, 14h00, 16h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde

Gratuit. Ouverture des réservations le 28 août 2025.

Chasse au trésor artistique – En famille à partir de 7 ans

Un architecte oublié, des surprises, des énigmes à résoudre dans une folle course contre la montre… Pat, l’intrépide détective pessacais, est sur l’affaire et n’attend que vous pour résoudre ce mystère. À la clé ? Une rencontre inattendue et un trésor à remporter. Prêts à relever le défi ?

N’oubliez pas votre crayon !

Départ : devant la médiathèque Jacques Ellul

Médiathèque Jacques Ellul 21 Rue de Camponac, 33600 Pessac, France

