En suivant les pas de Jehane, une petite fille de 10 ans qui vécut à Asnières au 15e siècle, les enfants partent à la recherche d’indices disséminés dans le village pour trouver un trésor. Bref, ils devront à nouveau se creuser les méninges pour être victorieux… Un moyen idéal pour découvrir en s’amusant le riche patrimoine du village.

> Adapté aux 6-12 ans

< Sur réservation >

Pour une journée complète votre enfant peut aussi participer à l’atelier du matin à 10h30 (sur réservation) .

Children will have to rack their brains to be victorious. An ideal way to discover the village’s rich heritage while having fun.

