Chasse au trésor, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne
Chasse au trésor, au Château de Morlanne Château de Morlanne Morlanne mercredi 8 avril 2026.
Chasse au trésor, au Château de Morlanne
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Les mercredis des enfants au château de Morlanne ! Pour les Pitchouns de 3 à 6 ans. En t’aidant des indices que tu trouveras lors de ta quête, pars à la recherche du trésor caché du château ! Sur réservation. .
Château de Morlanne 34 Carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 60 27 chateaudemorlanne@orange.fr
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English : Chasse au trésor, au Château de Morlanne
L’événement Chasse au trésor, au Château de Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-03-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran