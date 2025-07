Chasse au trésor au Domaine de Lorleau Lorleau

Chasse au trésor au Domaine de Lorleau

Le vendredi 8 août, le Domaine de Lorleau organise une chasse au trésor avec des épreuves à poneys et des énigmes à pied.

Parfait même pour les non cavaliers.

Tarif 40€

De 14h à 17h

Réservation au 06 60 04 93 22

21 Rue de la Lieure Lorleau 27480 Eure Normandie +33 6 60 04 93 22

English : Chasse au trésor au Domaine de Lorleau

On Friday August 8, the Domaine de Lorleau organizes a treasure hunt with tests on ponies and riddles on foot.

Perfect even for non-riders.

Price: 40?

2pm to 5pm

Book on 06 60 04 93 22

German :

Am Freitag, den 8. August, veranstaltet die Domaine de Lorleau eine Schatzsuche mit Prüfungen auf Ponys und Rätseln zu Fuß.

Perfekt auch für Nicht-Reiter.

Preis: 40 ?

Von 14 bis 17 Uhr

Reservierung unter 06 60 04 93 22

Italiano :

Venerdì 8 agosto, il Domaine de Lorleau organizza una caccia al tesoro con prove su pony e indovinelli a piedi.

Perfetta anche per i non cavalieri.

Prezzo: 40 euro?

Dalle 14.00 alle 17.00

Prenotare al numero 06 60 04 93 22

Espanol :

El viernes 8 de agosto, el Domaine de Lorleau organiza una búsqueda del tesoro con pruebas en poni y acertijos a pie.

Perfecto incluso para los no jinetes.

Precio: 40?

De 14:00 a 17:00 h

Reserva en el 06 60 04 93 22

