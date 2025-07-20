CHASSE AU TRÉSOR AU FOUR À CHAUX DE LA TOUR-SUR-ORB La Tour-sur-Orb

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb Hérault

Début : 2025-07-20

fin : 2025-08-17

2025-07-20 2025-08-10 2025-08-17

Chasse au trésor pour les enfants de 7 ans et plus, d’une durée d’une heure environ. Se munir d’un smartphone dans la mesure du possible !

Julie et Léo sont les arrière-petits enfants de Louis Gondrain, qui a travaillé comme chaufournier au Four à chaux

de La tour sur Orb.

Un jour d’été, en vacances dans la maison familiale, ils découvrent, dans le grenier,

bien dissimulée au fond d’une malle ayant appartenu à leur aïeul, une lettre dans une enveloppe jaunie. Ils apprennent que leur aïeul a caché un trésor qui leur appartiendra s’ils arrivent à résoudre un certain nombre d’énigmes .

54 Avenue du Four à Chaux La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 6 30 55 83 14

English :

Treasure hunt for children aged 7 and over, lasting about an hour. Bring a smartphone wherever possible!

German :

Eine Schatzsuche für Kinder ab 7 Jahren, die etwa eine Stunde dauert. Möglichst ein Smartphone mitbringen!

Italiano :

Una caccia al tesoro per bambini dai 7 anni in su, della durata di circa un’ora. Portate il vostro smartphone se potete!

Espanol :

Una búsqueda del tesoro para niños a partir de 7 años, de aproximadamente una hora de duración. Si puedes, ¡trae tu smartphone!

