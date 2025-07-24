Chasse au trésor au Musée Henri-Martin Cahors

Chasse au trésor au Musée Henri-Martin Cahors jeudi 24 juillet 2025.

Chasse au trésor au Musée Henri-Martin

792 Rue Emile Zola Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 14:30:00

fin : 2025-08-21 16:00:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-08-21

Équipés d’une boussole et d’une carte, vos enfants embarquent pour une aventure immersive à travers l’exposition temporaire ! Quel trésor rapporteront-ils ?

Équipés d’une boussole et d’une carte, vos enfants embarquent pour une aventure immersive à travers l’exposition temporaire ! Quel trésor rapporteront-ils ? .

792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 88 musee@mairie-cahors.fr

English :

Equipped with compass and map, your children embark on an immersive adventure through the temporary exhibition! What treasure will they bring back?

German :

Ausgestattet mit einem Kompass und einer Karte begeben sich Ihre Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch die Sonderausstellung! Welchen Schatz werden sie mit nach Hause nehmen?

Italiano :

Armati di bussola e mappa, i vostri bambini intraprenderanno un’avventura coinvolgente attraverso la mostra temporanea! Quale tesoro porteranno con sé?

Espanol :

Equipados con una brújula y un mapa, sus hijos se embarcarán en una aventura inmersiva a través de la exposición temporal ¿Qué tesoro se traerán?

L’événement Chasse au trésor au Musée Henri-Martin Cahors a été mis à jour le 2025-07-09 par OT Cahors Vallée du Lot