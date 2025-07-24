Chasse au trésor au Musée Henri-Martin Cahors
Chasse au trésor au Musée Henri-Martin Cahors jeudi 24 juillet 2025.
Chasse au trésor au Musée Henri-Martin
792 Rue Emile Zola Cahors Lot
Équipés d’une boussole et d’une carte, vos enfants embarquent pour une aventure immersive à travers l’exposition temporaire ! Quel trésor rapporteront-ils ?
792 Rue Emile Zola Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
Equipped with compass and map, your children embark on an immersive adventure through the temporary exhibition! What treasure will they bring back?
German :
Ausgestattet mit einem Kompass und einer Karte begeben sich Ihre Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch die Sonderausstellung! Welchen Schatz werden sie mit nach Hause nehmen?
Italiano :
Armati di bussola e mappa, i vostri bambini intraprenderanno un’avventura coinvolgente attraverso la mostra temporanea! Quale tesoro porteranno con sé?
Espanol :
Equipados con una brújula y un mapa, sus hijos se embarcarán en una aventura inmersiva a través de la exposición temporal ¿Qué tesoro se traerán?
