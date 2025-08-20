Chasse au trésor au Musée Historique Mulhouse
Chasse au trésor au Musée Historique Mulhouse mercredi 20 août 2025.
Chasse au trésor au Musée Historique
place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-08-20 14:00:00
fin : 2025-08-20 17:00:00
2025-08-20
Saurez-vous retrouver le trésor caché de la ville parmi toutes les pépites des musées ?
A partir de 7 ans. Réservation obligatoire par email ou téléphone. 0 .
place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 78 17 musees.municipaux@mulhouse-alsace.fr
