Chasse au Trésor au Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs Montélimar

Chasse au Trésor au Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar Drôme

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Cette année, le Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs à Montélimar transforme sa visite en une aventure épique. Préparez vos loupes et surtout votre flair la Grande Chasse aux Nougats en Or est lancée !

Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs 100 Route de Valence Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 50 62 66 contact@palais-bonbons.com

English :

This year, the Palais des Bonbons du Nougat et des Souvenirs in Montélimar turns your visit into an epic adventure. Get your magnifying glasses and, above all, your sense of smell ready: the Great Golden Nougat Hunt is on!

