Chasse au trésor salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Chasse au trésor

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce samedi 14 février après-midi Vous aimez répondre à des énigmes, chercher des indices, venez nous retrouver pour une chasse au trésor dans le village de Champsecret.

Ce périple vous permettra peut-être de découvrir des recoins cachés de cette commune. Un trésor partagé entre tous les participants sera à la clé de votre périple ! Petits et grands, vous y êtes les bienvenus.

https://www.udaf61.fr/charly-le-petit-bus-des-familles-sinstalle-a-champsecret/ .

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-26 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne