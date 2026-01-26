Chasse au trésor salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie
Chasse au trésor salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 14 février 2026.
Chasse au trésor
salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Début : 2026-02-14 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
2026-02-14
Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.
Ce samedi 14 février après-midi Vous aimez répondre à des énigmes, chercher des indices, venez nous retrouver pour une chasse au trésor dans le village de Champsecret.
Ce périple vous permettra peut-être de découvrir des recoins cachés de cette commune. Un trésor partagé entre tous les participants sera à la clé de votre périple ! Petits et grands, vous y êtes les bienvenus.
https://www.udaf61.fr/charly-le-petit-bus-des-familles-sinstalle-a-champsecret/ .
salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr
