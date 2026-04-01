chasse au trésor

Papeterie Vallée Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:30:00

fin : 2026-04-21 16:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Thème: le saumon 2.0

Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis ! Accessible a tous les âges. .

Papeterie Vallée Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement chasse au trésor Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol