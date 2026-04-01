Chasse au trésor Rue de Lacassagne Boé
Chasse au trésor Rue de Lacassagne Boé mardi 14 avril 2026.
Chasse au trésor
Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 10:30:00
fin : 2026-04-14 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14
Partez à la découverte d’un trésor caché par les 1er habitants de Maison de Garonne. Seuls les véritables aventuriers pourront espérer le retrouver.
Notre histoire commence au Moyen-âge, où se dressait une vieille tour, haute et mystérieuse. On raconte qu’elle abrite un coffre ancien… un trésor précieux qui appartenait aux tout premiers habitants de ces lieux qui avaient décidé de le cacher pour le protéger. Seuls les véritables aventuriers pourront espérer retrouver le coffre caché. Aujourd’hui, c’est à toi de partir sur sa trace. Le trésor des premiers habitants t’attend. Seras-tu capable de le retrouver ? .
Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chasse au trésor
Discover a treasure hidden by the 1st inhabitants of Maison de Garonne. Only true adventurers can hope to find it.
L’événement Chasse au trésor Boé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Agen