Chasse au trésor Rue de Lacassagne Boé

Chasse au trésor

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 12:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Partez à la découverte d’un trésor caché par les 1er habitants de Maison de Garonne. Seuls les véritables aventuriers pourront espérer le retrouver.

Notre histoire commence au Moyen-âge, où se dressait une vieille tour, haute et mystérieuse. On raconte qu’elle abrite un coffre ancien… un trésor précieux qui appartenait aux tout premiers habitants de ces lieux qui avaient décidé de le cacher pour le protéger. Seuls les véritables aventuriers pourront espérer retrouver le coffre caché. Aujourd’hui, c’est à toi de partir sur sa trace. Le trésor des premiers habitants t’attend. Seras-tu capable de le retrouver ? .

Rue de Lacassagne Maison de Garonne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Chasse au trésor

Discover a treasure hidden by the 1st inhabitants of Maison de Garonne. Only true adventurers can hope to find it.

L’événement Chasse au trésor Boé a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Destination Agen