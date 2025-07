Chasse au trésor botanique réservée aux enfants Capbreton

jeudi 7 août 2025.

Chasse au trésor botanique réservée aux enfants

Lieu Secret Capbreton Landes

Les plantes sauvages vont vous étonner ! Partez à leur recherche , résolvez des énigmes et repartez avec un cadeau !

Lieu de rdv secret jusqu’aux inscriptions

Tenue et chaussures adaptées à prévoir , ainsi qu’une casquette et une bouteille d’ eau en fonction de la météo !

Dès 4 ans

Inscriptions obligatoires des enfants uniquement ( prévoir 1 accompagnateur ) . .

Lieu Secret Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Chasse au trésor botanique réservée aux enfants

Wild plants will amaze you! Go in search of them, solve riddles and leave with a gift!

Secret meeting place

Appropriate clothing and footwear, as well as a cap and a bottle of water depending on the weather!

Ages 4 and up

Children must register

German : Chasse au trésor botanique réservée aux enfants

Die wilden Pflanzen werden dich in Erstaunen versetzen! Machen Sie sich auf die Suche nach ihnen, lösen Sie Rätsel und nehmen Sie ein Geschenk mit nach Hause!

Geheimer Treffpunkt

Angemessene Kleidung und Schuhe sowie eine Kappe und eine Flasche Wasser je nach Wetterlage!

Ab 4 Jahren

Obligatorische Anmeldung der Kinder

Italiano :

Le piante selvatiche vi stupiranno! Andate alla loro ricerca, risolvete gli enigmi e partite con un regalo!

Luogo d’incontro segreto

Portare abbigliamento e calzature adeguate, un cappellino e una bottiglia d’acqua a seconda del tempo!

A partire dai 4 anni

I bambini devono iscriversi

Espanol : Chasse au trésor botanique réservée aux enfants

¡Las plantas silvestres te sorprenderán! Ve en su busca, resuelve los enigmas y ¡sal con un regalo!

Lugar de encuentro secreto

Trae ropa y calzado adecuados, una gorra y una botella de agua, ¡según el tiempo que haga!

A partir de 4 años

Los niños deben inscribirse

