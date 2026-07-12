Informations pratiques

Capbreton

Chasse au trésor botanique réservée aux enfants

Lieu Secret Capbreton Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Quelques énigmes botaniques, une bonne balade en forêt et un trésor à la clé ! Avec la Bot’à Marion vos enfants vont apprendre ,en s’amusant. Tenue et

chaussures adaptées à prévoir, ainsi qu’une casquette et une bouteille d’eau en fonction de la météo !

Dès 4 ans inscription obligatoire des enfants

Quelques énigmes botaniques, une bonne balade en forêt et un trésor à la clé ! Avec la Bot’à Marion vos enfants vont apprendre ,en s’amusant. Tenue et

chaussures adaptées à prévoir, ainsi qu’une casquette et une bouteille d’eau en fonction de la météo !

Gratuit ~ Dès 4 ans

Ville de Capbreton

› Sur réservation billetterie.festik. net/capbreton/

› Plus de renseignements au service environnement.

Dès 4 ans inscription obligatoire des enfants uniquement (prévoir 1 accompagnateur). .

Lieu Secret Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Chasse au trésor botanique réservée aux enfants

A few botanical riddles, a walk in the woods and a treasure trove! With Bot?à Marion, your children will learn while having fun. Appropriate

appropriate footwear, as well as a cap and a bottle of water depending on the weather!

Children aged 4 and over must register

L’événement Chasse au trésor botanique réservée aux enfants Capbreton a été mis à jour le 2026-05-29 par OTI LAS