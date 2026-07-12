Chasse au trésor botanique réservée aux enfants Capbreton
jeudi 6 août 2026 · Capbreton
Informations pratiques
Capbreton
Chasse au trésor botanique réservée aux enfants
Lieu Secret Capbreton Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Quelques énigmes botaniques, une bonne balade en forêt et un trésor à la clé ! Avec la Bot’à Marion vos enfants vont apprendre ,en s’amusant. Tenue et
chaussures adaptées à prévoir, ainsi qu’une casquette et une bouteille d’eau en fonction de la météo !
Dès 4 ans inscription obligatoire des enfants
Quelques énigmes botaniques, une bonne balade en forêt et un trésor à la clé ! Avec la Bot’à Marion vos enfants vont apprendre ,en s’amusant. Tenue et
chaussures adaptées à prévoir, ainsi qu’une casquette et une bouteille d’eau en fonction de la météo !
Gratuit ~ Dès 4 ans
Ville de Capbreton
› Sur réservation billetterie.festik. net/capbreton/
› Plus de renseignements au service environnement.
Dès 4 ans inscription obligatoire des enfants uniquement (prévoir 1 accompagnateur). .
Lieu Secret Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Chasse au trésor botanique réservée aux enfants
A few botanical riddles, a walk in the woods and a treasure trove! With Bot?à Marion, your children will learn while having fun. Appropriate
appropriate footwear, as well as a cap and a bottle of water depending on the weather!
Children aged 4 and over must register
L’événement Chasse au trésor botanique réservée aux enfants Capbreton a été mis à jour le 2026-05-29 par OTI LAS
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