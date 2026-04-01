chasse au trésor Bulat-Pestivien
chasse au trésor Bulat-Pestivien vendredi 17 avril 2026.
chasse au trésor
Moulin de Coat Goureden Bulat-Pestivien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:30:00
fin : 2026-04-17 16:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Thème: le saumon 2026
Munis d’une feuille de route, partez à l’aventure pour résoudre des énigmes et atteindre l’étape finale le trésor ! Tout au long du parcours, découvrez la faune, la flore et l’environnement naturel grâce à des défis ludiques et pédagogiques. Chaque chasse au trésor propose un thème différent, pour varier les plaisirs et revenir jouer en famille ou entre amis ! Accessible a tous les âges. .
Moulin de Coat Goureden Bulat-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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English :
L’événement chasse au trésor Bulat-Pestivien a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol