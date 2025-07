Chasse au trésor « Charlotte Colmes et le mystère d’Ais de Prouvènço » Artyana Aix-en-Provence

Du 05/07 au 30/08/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

sauf le 15 août. Artyana 5 rue des Chaudronniers Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Début : Lundi 2025-07-05

fin : 2025-08-30

2025-07-05

Rejoignez l’enquête de Charlotte Colmes en famille et découvrez les secrets d’Aix-en-Provence et ses ruelles lumineuses !Enfants

Tout au long de l’été, partez sur les traces d’un secret bien gardé…

Grâce aux anciens noms provençaux des plaques de rue, résolvez les énigmes avec votre carnet de jeu, relevez des défis pour les enfants, des quiz pour les parents… et vivez 2h d’aventure en autonomie avec Charlotte Colmes.



Infos pratiques :

→ À partir de 6 ans

→ Durée environ 2h

→ Lieu de vente Artyana, rue des chaudronniers

→ À prévoir un stylo et un smartphone .

Artyana 5 rue des Chaudronniers Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join Charlotte Colmes? investigation as a family and discover the secrets of Aix-en-Provence and its luminous streets!

German :

Begib dich mit deiner Familie auf die Suche nach Charlotte Colmes und entdecke die Geheimnisse von Aix-en-Provence und seinen leuchtenden Gassen!

Italiano :

Unisciti alle indagini di Charlotte Colmes e scopri i segreti di Aix-en-Provence e delle sue strade illuminate!

Espanol :

Únase en familia a la investigación de Charlotte Colmes y descubra los secretos de Aix-en-Provence y sus luminosas calles

