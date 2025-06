Chasse au trésor Cherche et trouve électrique Mulhouse 17 juillet 2025 14:30

Haut-Rhin

Chasse au trésor Cherche et trouve électrique 55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-17 14:30:00

fin : 2025-08-28 16:30:00

2025-07-17

2025-08-07

2025-08-28

Découvrez le fonctionnement de l’électricité de manière ludique grâce à cette chasse au trésor. Dans le musée, en équipe et accompagnés d’une médiatrice, vous vous lancerez dans une chasse au trésor autour des machines du musée. Saurez-vous toutes les retrouver ? A partir de 10 ans, accompagné d’un adulte.

En équipe, au cœur du musée et guidés par une médiatrice, les participants se lanceront dans une véritable chasse au trésor pleine de surprises. À partir de photos représentant des détails mystérieux d’objets exposés, les enfants devront partir à leur recherche dans les salles. Chaque trouvaille sera le point de départ d’un récit captivant, raconté par la médiatrice, pour dévoiler l’histoire de l’objet découvert. Relèveront-ils le défi et parviendront-ils à tous les identifier ?

A partir de 10 ans, accompagné d’un adulte. .

Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

English :

Discover how electricity works in a fun way with this treasure hunt. Working in teams and accompanied by an interpreter, you’ll set off on a treasure hunt around the museum’s machines. Can you find them all? Ages 10 and up, accompanied by an adult.

German :

Entdecken Sie bei dieser Schatzsuche auf spielerische Weise, wie Elektrizität funktioniert. Im Museum begeben Sie sich im Team und in Begleitung einer Vermittlerin auf eine Schatzsuche rund um die Maschinen des Museums. Können Sie alle Maschinen finden? Ab 10 Jahren, in Begleitung eines Erwachsenen.

Italiano :

Scoprite il funzionamento dell’elettricità in modo divertente con questa caccia al tesoro. Lavorando in squadra nel museo, accompagnati da un interprete, partirete per una caccia al tesoro intorno alle macchine del museo. Riuscirete a trovarle tutte? Per bambini a partire dai 10 anni, accompagnati da un adulto.

Espanol :

Descubra de forma divertida el funcionamiento de la electricidad con esta búsqueda del tesoro. Trabajando en equipo en el museo, acompañados por un intérprete, emprenderán una búsqueda del tesoro entre las máquinas del museo. ¿Las encontrará todas? Para niños a partir de 10 años, acompañados de un adulto.

