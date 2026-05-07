Chasse au trésor Ville-Close Concarneau

Concarneau

Chasse au trésor

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Partez à la quête d ‘un trésor à l’aide d ‘un livret et d ‘un guide.

Gratuit

Réservation à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Chasse au trésor

L’événement Chasse au trésor Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA