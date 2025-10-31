Chasse au trésor créatures de la nuit Lézardrieux

Chasse au trésor créatures de la nuit Lézardrieux vendredi 31 octobre 2025.

Chasse au trésor créatures de la nuit

Phare de Bodic Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-11-02 17:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Rejoignez une aventure nocturne inoubliable !

Cette activité spéciale Halloween invite les plus jeunes à plonger dans le monde mystérieux des créatures de la nuit. .

Phare de Bodic Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chasse au trésor créatures de la nuit Lézardrieux a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose