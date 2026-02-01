Chasse au trésor dans Chamonix Columbia et Sorel Chamonix-Mont-Blanc
Columbia et Sorel 18 rue Paccard Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-25 18:00:00
2026-02-25
Chasse au trésor pour les enfants de 3 à 12 ans, au départ du magasin Columbia le 25 février prochain de 10h à 18h.
Columbia et Sorel 18 rue Paccard Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 08 08 claire.pfend@columbia.com
Treasure hunt for children aged 3 to 12, departing from the Columbia store on February 25 from 10am to 6pm.
