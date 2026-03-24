Chasse au trésor dans la médiathèque Place de la République Ploërdut
Chasse au trésor dans la médiathèque Place de la République Ploërdut mercredi 25 mars 2026.
Chasse au trésor dans la médiathèque
Place de la République Médiathèque Ploërdut Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-03-25
Venez relever les défis de la chasse au trésor du printemps ! La nature s’est installée entre les rayons… Saurez-vous retrouver la Clef du Printemps ? Deux parcours, deux ambiances. Le Carnet Petits Bourgeons (3-6 ans) une quête sensorielle et ludique. Observation, manipulation et petites découvertes au programme ! Le Carnet Grands botanistes (7-11 ans) une véritable enquête. Enigmes sur tablettes, écoute et manipulation, il faudra avoir l’œil bien ouvert !
À la fin de l’aventure, chaque explorateur recevra la clef du printemps pour ouvrir le coffre et découvrir les surprises printanières offertes + son Diplôme officiel de la médiathèque de Ploërdut. Venez nombreux pour célébrer le réveil de la nature avec nous !
Les mercredis et vendredis. .
Place de la République Médiathèque Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 41 79
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L’événement Chasse au trésor dans la médiathèque Ploërdut a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan