Chasse au trésor dans la médiathèque Place de la République Ploërdut

Chasse au trésor dans la médiathèque

Place de la République Médiathèque Ploërdut Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-03-25

Venez relever les défis de la chasse au trésor du printemps ! La nature s’est installée entre les rayons… Saurez-vous retrouver la Clef du Printemps ? Deux parcours, deux ambiances. Le Carnet Petits Bourgeons (3-6 ans) une quête sensorielle et ludique. Observation, manipulation et petites découvertes au programme ! Le Carnet Grands botanistes (7-11 ans) une véritable enquête. Enigmes sur tablettes, écoute et manipulation, il faudra avoir l’œil bien ouvert !

À la fin de l’aventure, chaque explorateur recevra la clef du printemps pour ouvrir le coffre et découvrir les surprises printanières offertes + son Diplôme officiel de la médiathèque de Ploërdut. Venez nombreux pour célébrer le réveil de la nature avec nous !

Les mercredis et vendredis. .

Place de la République Médiathèque Ploërdut 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 41 79

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English :

L’événement Chasse au trésor dans la médiathèque Ploërdut a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan