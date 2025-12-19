Chasse au trésor dans les vignes au Domaine des Galloires, Domaine des Galloires Orée d’Anjou

Chasse au trésor dans les vignes au Domaine des Galloires

Une chasse au trésor familiale dans les vignes au Domaine des Galloires !

Partez à l’aventure avec Agape la grappe et lancez-vous dans une chasse au trésor. Grâce à un petit carnet de bord, il faudra résoudre les énigmes pour retrouver le trésor oublié !

Autrefois, il y a bien longtemps, se trouvait sur notre domaine un château. Aujourd’hui, il ne reste qu’une légende un trésor aurait été oublié à travers les âges…

Ta mission, jeune détective, sera de mener l’enquête et résoudre les énigmes afin de retrouver l’emplacement de ce coffre mystérieux.

Pour les enfants de 5 à 12 ans. Le parcours n’est pas adapté aux poussettes.

Présence d’accompagnateurs obligatoire.

Parcours enfant et adulte simultanés.

Pour les plus grands, finissez sur une note gourmande?! Profitez de votre retour de balade pour passer déguster les vins du domaine et découvrir les pépites élaborées par le vigneron.

Lors de la réservation de votre balade, vous pouvez également réserver votre pique-nique gastronomique ! Christophe Crand, chef cuisinier à Champtoceaux vous concocte un panier garni avec de bons produits locaux. Des tables installées au cœur des vignes vous permettront de profiter pleinement de cette expérience gourmande.

Du mercredi au samedi 3 départs de balade à 9 h 30 et 11h et 12h.

Environ 3 km 1 h 30 (attention circuit en coteaux avec des pentes) .

Domaine des Galloires DRAIN Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 40 98 20 10 contact@galloires.com

English :

A family treasure hunt in the vineyards at Domaine des Galloires!

