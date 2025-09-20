Chasse au trésor dans Moissac ! Abbaye Saint-Pierre Moissac

Chasse au trésor dans Moissac ! Abbaye Saint-Pierre Moissac samedi 20 septembre 2025.

Chasse au trésor dans Moissac ! 20 et 21 septembre Abbaye Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Tarif : 3€ par groupe. Sans réservation. A partir de 6 ans. Dernier départ à 17h. Durée : 1h30 à 2h. Renseignements : 05 63 04 01 85

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

️ Chasse au trésor – Rallye dans Moissac

Partez en groupe ou en famille à la recherche d’un trésor caché à travers les rues de Moissac !

Pour le trouver, il vous faudra résoudre des énigmes, explorer la ville, faire preuve de sens de l’observation, d’analyse, et même un peu de dextérité…

Une manière ludique et insolite de (re)découvrir Moissac, du cloître aux berges du Tarn, tout en s’amusant !

Abbaye Saint-Pierre 6 place Durand de Bredon, 82200 Moissac Moissac 82200 Le Cacor Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 04 01 85 http://www.abbayemoissac.com/fr https://fr-fr.facebook.com/moissacpatrimoine L’abbaye de Moissac, aux origines légendaires, existe certainement depuis l’époque carolingienne. Mais c’est aux XIe et XIIe siècles, suite à son affiliation à la puissante abbaye de Cluny, qu’elle connaît son âge d’or. Lieu de foisonnement intellectuel et centre politique majeur dans le sud-ouest, l’abbaye de Moissac rayonna jusqu’en Catalogne grâce à la production de son scriptorium. Par le raffinement des sculptures de son portail et de son cloître exceptionnellement conservés, l’abbaye de Moissac est l’un des chefs d’œuvre de l’art roman en Occident, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À la confluence du Tarn et de la Garonne, Moissac se situe sur la nationale 113, entre Montauban et Agen. Accessible par l’autoroute A62 (sortie 9 Castelsarrasin), l’abbaye se niche au pied des coteaux, en cœur de ville.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Moissac