Chasse au trésor de briques d’or Saint-Martin-d’Aubigny

Chasse au trésor de briques d’or

3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny Manche

Début : 2025-10-18 15:00:00

fin : 2025-10-18 18:30:00

2025-10-18

Un trésor de briques en or est caché quelque part à la maison de la brique… saurez-vous le retrouver.

Pour le découvrir, il faudra suivre les indices disséminés dans tout le musée, ouvrir l’œil, observer les détails, résoudre quelques énigmes et surtout ne pas se laisser distraire par les fausses pistes.

Les plus malins pourront repartir avec leur trésor.

Activité familiale, à partir de 7 ans. .

3 La Briqueterie Saint-Martin-d’Aubigny 50190 Manche Normandie +33 2 33 07 61 95 mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr

English : Chasse au trésor de briques d’or

