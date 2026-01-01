Chasse au trésor de la BD Le Grimoire d’Elfie Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx

Chasse au trésor de la BD Le Grimoire d’Elfie

Médiathèque l’Anima 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes

Gratuit

Gratuit

Date :

14 février 2026

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Retrouvez le trésor perdu d’Elfie à travers un jeu de piste amusant

et surprenant ! Venez vivre une aventure épique inspirée de la série

Le Grimoire d’Elfie, en usant de réflexion et de curiosité !

Bon voyage et bonne quête !

De 10h30 à 12h. Entrée libre. À partir de 8 ans.

Places limitées sur inscription à partir du 27 janvier auprès de la médiathèque. .

Médiathèque l’Anima 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr

