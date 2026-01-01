Chasse au trésor de la BD Le Grimoire d’Elfie Médiathèque l’Anima Saint-Martin-de-Seignanx
Médiathèque l’Anima 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Retrouvez le trésor perdu d’Elfie à travers un jeu de piste amusant
et surprenant ! Venez vivre une aventure épique inspirée de la série
Le Grimoire d’Elfie, en usant de réflexion et de curiosité !
Bon voyage et bonne quête !
De 10h30 à 12h. Entrée libre. À partir de 8 ans.
Places limitées sur inscription à partir du 27 janvier auprès de la médiathèque. .
Médiathèque l’Anima 2 allée du Seignanx Saint-Martin-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 18 96 mediatheque@saintmartindeseignanx.fr
