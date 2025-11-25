Chasse au trésor de Noël Colmar, Tête à tête gourmand! Colmar

Chasse au trésor de Noël Colmar, Tête à tête gourmand!

Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-25

fin : 2026-01-04

2025-11-25

Bienvenue à Colmar pour un tête à tête gourmand et romantique ! A chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous. Il se remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous servira de trésor.

Après validation exacte de votre mot mystérieux à l’office de tourisme, vous recevrez en échange une récompense.

Attention si vous partez à la découverte du trésor en soirée, pensez à emmener une lampe de poche, ce sera plus pratique !

Bienvenue chers amis joueurs à Colmar !

Quelle bonne idée vous avez eue en voulant faire la chasse au trésor intitulée un tête-à-tête gourmand et romantique !

Grâce à celle-ci, vous allez découvrir notre cœur de ville.

Vous suivrez à la lettre les indications qui vous guideront le long d’un circuit, à la recherche d’un trésor charades, jeux de mots, directions données par des statues, des enseignes, des couleurs,… tous ces indices vous serviront à trouver le mot mystérieux.

Une fois découvert, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour faire valider le mot trouvé, mais surtout recevoir votre récompense.

La brochure des chasses au trésor est uniquement disponible en français. .

Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

English :

Welcome to Colmar for a gourmet and romantic tête à tête! At each stage, remember to write your clue in the word with holes. It will be filled in as you go along and will serve as your treasure.

After the exact validation of your mystery word at the tourist office, you will receive a reward in exchange.

Attention: if you go to discover the treasure in the evening, think of taking a flashlight, it will be more practical!

German :

Willkommen in Colmar zu einem lukullischen und romantischen Tête-à-Tête! Denken Sie bei jeder Etappe daran, Ihren Hinweis in das Lückenwort einzutragen. Es wird sich im Laufe Ihrer Jagd füllen und Ihnen als Schatz dienen.

Nach der genauen Bestätigung Ihres geheimnisvollen Wortes im Tourismusbüro erhalten Sie im Gegenzug eine Belohnung.

Achtung: Wenn Sie abends auf Schatzsuche gehen, sollten Sie eine Taschenlampe mitnehmen, das ist praktischer!

Italiano :

Benvenuti a Colmar per un tête-à-tête gastronomico e romantico! A ogni tappa, ricordatevi di scrivere il vostro indizio nel puzzle di parole. Si riempirà man mano e sarà il vostro tesoro.

Una volta convalidata la parola misteriosa presso l’ufficio turistico, riceverete in cambio una ricompensa.

Attenzione: se scoprite il tesoro di sera, ricordatevi di portare una torcia: sarà molto più pratico!

Espanol :

¡Bienvenido a Colmar para un tête-à-tête gourmet y romántico! En cada etapa, acuérdese de escribir su pista en la sopa de letras. Se irá llenando a medida que avance y le servirá de tesoro.

Una vez que haya validado su palabra misteriosa en la oficina de turismo, recibirá a cambio una recompensa.

Atención: si descubre el tesoro por la noche, no olvide llevar una linterna, ¡será mucho más práctico!

