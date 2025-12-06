Chasse au trésor de Noël La carte du Père Noël Sens

Chasse au trésor de Noël La carte du Père Noël

Place de la République Sens Yonne

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

À partir de 14h30, partez à l’aventure dans les rues du centre-ville avec un parcours ludique pour petits et grands. Après la chasse au trésor, les enfants pourront participer à un atelier créatif autour de l’esprit de Noël.

Au programme de ce samedi La carte du Père Noël

Le Père Noël a renversé son chocolat chaud sur sa carte de distribution ! Retrouve les pays manquants pour que tous les enfants aient leurs cadeaux. .

Place de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

