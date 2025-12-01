Chasse au trésor de Noël la parade lumineuse Sens

Chasse au trésor de Noël la parade lumineuse

Place de la République Sens Yonne

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

À partir de 14h30, partez à l’aventure dans les rues du centre-ville avec un parcours ludique pour petits et grands. Après la chasse au trésor, les enfants pourront participer à un atelier créatif autour de l’esprit de Noël.

Au programme de ce samedi La parade lumineuse

En tant que lutin junior ta mission du jour et de trouver des éléments lumineux pour éclairer le passage de la parade dans les rues du centre-ville de Sens. .

