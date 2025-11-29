Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute ! Sens

Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute !

Place de la République Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

À partir de 14h30, partez à l’aventure dans les rues du centre-ville avec un parcours ludique pour petits et grands. Après la chasse au trésor, les enfants pourront participer à un atelier créatif autour de l’esprit de Noël.

Au programme de ce samedi Le Père Noël recrute !

Rassemble tout le matériel nécessaire pour compléter ton équipement et obtenir ton badge de lutin junior. .

Place de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

