Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute ! Sens
Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute ! Sens samedi 29 novembre 2025.
Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute !
Place de la République Sens Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:30:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-29
À partir de 14h30, partez à l’aventure dans les rues du centre-ville avec un parcours ludique pour petits et grands. Après la chasse au trésor, les enfants pourront participer à un atelier créatif autour de l’esprit de Noël.
Au programme de ce samedi Le Père Noël recrute !
Rassemble tout le matériel nécessaire pour compléter ton équipement et obtenir ton badge de lutin junior. .
Place de la République Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute !
German : Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute !
Italiano :
Espanol :
L’événement Chasse au trésor de Noël Le Père Noël recrute ! Sens a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Sens et Sénonais