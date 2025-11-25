Chasse au trésor de Noël: Sur les traces de l’ours! Andlau

Partez à la recherche d’indices et résolvez des énigmes tout en découvrant le village d’Andlau paré de ses décorations de Noël.

Bienvenue à Andlau pour une chasse au trésor… dans les pas de l’ours !

Au cœur du joli village décoré aux couleurs de Noël, partez à l’aventure, résolvez des énigmes et recherchez les indices qui vous mèneront jusqu’à votre but.

À chaque étape, inscrivez soigneusement vos trouvailles dans votre livret. Peu à peu, il se complétera… jusqu’à révéler le code final !

Une fois votre mission accomplie, présentez votre livret complété à l’accueil de La Seigneurie pour récupérer votre récompense bien méritée !

Prêts à suivre l’ours et percer tous les secrets d’Andlau ? .

Place de la Mairie Andlau 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 08 65 24 contact@laseigneurie.alsace

English :

Search for clues and solve riddles as you discover the village of Andlau decked out in its Christmas decorations.

German :

Begeben Sie sich auf die Suche nach Hinweisen und lösen Sie Rätsel, während Sie das weihnachtlich geschmückte Dorf Andlau entdecken.

Italiano :

Cercate indizi e risolvete enigmi mentre scoprite il villaggio di Andlau addobbato con le sue decorazioni natalizie.

Espanol :

Busca pistas y resuelve enigmas mientras descubres el pueblo de Andlau engalanado con sus adornos navideños.

