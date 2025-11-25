Chasse au trésor de Noël Turckheim, sur les pas du Veilleur de nuit Turckheim

Chasse au trésor de Noël Turckheim, sur les pas du Veilleur de nuit

Rue Wickram Turckheim Haut-Rhin

Vendredi 2025-11-25

2026-01-04

2025-11-25

Bienvenue à Turckheim pour une chasse au trésor historique & gourmande !

À chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous ci-après. Il se remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous servira de trésor.

Une fois découvert, rendez-vous à l’Office de Tourisme pour faire valider le mot trouvé, mais surtout recevoir votre récompense.

Le dépliant de la chasse au trésor est uniquement disponible en français. .

English :

Welcome to Turckheim for a historical and greedy treasure hunt!

At each step, remember to write down your clue in the word with holes. It will be filled in as you go along and will serve as your treasure.

Attention: if you go to discover the treasure in the evening, think of taking a flashlight, it will be more practical!

German :

Willkommen in Turckheim zu einer historischen und kulinarischen Schatzsuche!

Denken Sie bei jeder Etappe daran, Ihren Hinweis in das Lückenzettelchen einzutragen. Es wird sich im Laufe Ihrer Jagd füllen und Ihnen als Schatz dienen.

Achtung: Wenn Sie am Abend auf Schatzsuche gehen, denken Sie daran, eine Taschenlampe mitzunehmen, das ist praktischer!

Italiano :

Benvenuti a Turckheim per una caccia al tesoro storica e gastronomica!

In ogni fase, ricordatevi di scrivere l’indizio nella parola con i buchi. Verrà compilato man mano che si procede e servirà come tesoro.

Attenzione: se avete intenzione di scoprire il tesoro di sera, ricordatevi di portare una torcia, sarà più pratico!

Espanol :

Bienvenido a Turckheim para una búsqueda del tesoro histórica y gastronómica

En cada etapa, recuerda escribir tu pista en la palabra con agujeros. Se irá rellenando a medida que avance y le servirá de tesoro.

Nota: si vas a descubrir el tesoro por la noche, recuerda llevar una linterna, ¡será más práctico!

