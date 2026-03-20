Chasse au trésor de Pâques à Gerberoy

20 Rue du Logis du Roy Gerberoy Oise

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le lapin de Pâques a semé des œufs et des indices dans les ruelles de Gerberoy. Les enfants partent à leur recherche grâce à un livret d’énigmes qui les guidera à travers le village. Une activité ludique pour les 3 à 12 ans, à vivre en famille les 4 et 5 avril 2026, dans l’un des Plus Beaux Villages de France.

Le lapin de Pâques a semé des œufs et des indices dans les ruelles de Gerberoy. Les enfants partent à leur recherche grâce à un livret d’énigmes qui les guidera à travers le village. Une activité ludique pour les 3 à 12 ans, à vivre en famille les 4 et 5 avril 2026, dans l’un des Plus Beaux Villages de France. .

20 Rue du Logis du Roy Gerberoy 60380 Oise Hauts-de-France +33 3 44 46 32 20 contact@gerberoy-picardieverte.com

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English :

The Easter Bunny has sown eggs and clues in the alleys of Gerberoy. A booklet of riddles will guide children through the village in search of the Easter Bunny. A fun activity for 3 to 12 year-olds, to be enjoyed by the whole family on April 4 and 5, 2026, in one of France?s most beautiful villages.

L’événement Chasse au trésor de Pâques à Gerberoy Gerberoy a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de la Picardie Verte