CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES À LA MÉDIATHÈQUE DE COULOBRES Coulobres

CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES À LA MÉDIATHÈQUE DE COULOBRES

32 Grand’Rue Coulobres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Venez célébrer Pâques avec une chasse au trésor ludique organisée par la médiathèque de Coulobres.

Petits et grands partiront à la découverte du Pech Bellonet à travers des énigmes et des surprises.

Activité adaptée dès 3 ans.

Prévoir de bonnes chaussures pour marcher.

Gratuit, sur inscription uniquement. .

32 Grand’Rue Coulobres 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 32 81 72 mediatheque@coulobres.fr

English :

Celebrate Easter with a fun treasure hunt organized by the Coulobres media library.

