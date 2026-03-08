CHASSE AU TRÉSOR DE PÂQUES À LA MÉDIATHÈQUE DE COULOBRES Coulobres
32 Grand’Rue Coulobres Hérault
Venez célébrer Pâques avec une chasse au trésor ludique organisée par la médiathèque de Coulobres.
Petits et grands partiront à la découverte du Pech Bellonet à travers des énigmes et des surprises.
Activité adaptée dès 3 ans.
Prévoir de bonnes chaussures pour marcher.
Gratuit, sur inscription uniquement. .
32 Grand’Rue Coulobres 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 32 81 72 mediatheque@coulobres.fr
English :
Celebrate Easter with a fun treasure hunt organized by the Coulobres media library.
